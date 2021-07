Europei: sindaco Vizzolo, 'orgogliosi del mito Acerbi, pronta benemerenza'

Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Acerbi è cresciuto qui, era molto amico di uno dei miei figli, qui è un po' il mito perché sia per i suoi coetanei che per i ragazzi nati dopo è quello che ce l'ha fatta. Si merita questa vittoria perché è una persona seria e onesta che si impegna, anche la sua battaglia contro la malattia è stata coraggiosa. Noi siamo orgogliosi di lui e sicuramente quando farò le Benemerenze ad ottobre ci sarà anche lui, riconosceremo i suoi importanti meriti sportivi". Lo spiega all'Adnkronos, Luisa Salvatori sindaca del Comune di Vizzolo Predabissi dove Francesco Acerbi è nato.

Un'adolescenza vissuta tra i campetti del comune in provincia di Milano e Dresano distante un paio di chilometri - fino a due anni fa un solo comune -, spiega il primo cittadino che ha guardato la partita a casa e non ha fatto allestire, in tempi di Covid, un maxi schermo in piazza. "Lui è il ragazzo che ce l'ha fatta e a cui tutti lo guardano con ammirazione. Il mio vicino di casa era il suo allenatore e si 'vanta' di averlo scoperto", dice sorridendo il primo cittadino che aspetta Acerbi a braccia aperte.