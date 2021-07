Europei: Mancini, 'siamo felici, i ragazzi sono stati meravigliosi'

Londra, 11 lug. (Adnkronos) - "Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo il successo di Euro 2020 ai calci di rigore sull'Inghilterra. "E' importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Vinto e giocato bene? Siamo contenti di questo", ha aggiunto Mancini.