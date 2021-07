Europei: Lippi, 'l'Italia ha giocato grande partita, Inghilterra contratta e solo lanci lunghi'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Ieri sera contro un'Inghilterra, evidentemente molto contratta perché hanno sentito fortemente il condizionamento di dover vincere per forza, perché giocavano in casa dopo la prima volta, a Wembley, hanno giocato sottotono, ma l'Italia ha giocato una grande partita, ha dominato per 120', andando a giocarsi la partita alla grande, con sicurezza e personalità". Lo ha detto l'ex ct azzurro vincitore del MOndiale 2006 Marcello Lippi alla Rai, sul successo azzurro a Euro 2020. "Si vedeva una differenza di stato d'animo, di convinzione, di autostima e di grande intenzione generale tra le due squadre nonostante aver subito il gol dopo 3'. L'Italia ha continuato a giocare, l'Inghilterra non ha mai giocato a calcio, sempre lanci lunghi, mentre l'Italia ha sempre giocato e creato tante occasioni e opportunità", ha aggiunto Lippi.