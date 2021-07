Calabria: su Bruni ok centrosinistra, liste civiche e 'Comunità competente'**

Roma, 12 lug (Adnkronos) - Il nome di Amalia Bruni, indicata come candidata del centrosinistra alle elezioni regionali in Calabria, è emerso da un confronto con i territori e con 'Comunita competente' (il coordinamento tra cittadini, associazioni, fondazioni e sindacati del settore Sanità guidata da Rubens Curia) portato avanti dalla coalizione con il commissario del Pd Stefano Graziano, M5s, Art1, Centro democratico, Io resto in Calabria, Socialisti Verdi e le liste civiche del centrosinistra.

Sul nome della Bruni potrebbe infine convergere anche Carlo Tansi, che il suo 'Tesoro Calabria' ha rotto con Luigi De Magistris.