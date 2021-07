Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Grazie per il sogno e le emozioni che ci hai regalato. In campo sei stato un leone. Roma è orgogliosa di te e al tuo fianco. Ti aspettiamo in Campidoglio. Daje". A scriverlo su Twitter è Virginia Raggi, commentando la finale di Wimbledon che ha visto affermarsi il campione del mondo serbo Novak Djokovic sul giovane tennista romano Matteo Berrettini.