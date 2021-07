Tennis: Pennetta, 'Matteo strepitoso, vittoria a Wimbledon solo rimandata'

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - "E' stato comunque strepitoso, se l'è giocata quasi alla pari con il numero uno del mondo. Ha messo a segno dei colpi strepitosi e ha perso solo perché dall'altra parte della rete c'era un muro che gli ha fatto giocare sempre un colpo in più e questo ha fatto la differenza". La campionessa dello Us Open 2015 Flavia Pennetta commenta così all'Adnkronos la sconfitta di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic.

"Il futuro è suo e sicuramente nei prossimi anni tornerà all'All England Club per vincere -aggiunge la vincitrice di 4 Fed Cup-. Sta crescendo di anno in anno e nei prossimi anni potrà fare un ultimo salto di qualità che gli permetterà di vincere uno Slam. Se lo merita e glielo auguro".