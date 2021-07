Omofobia: Mirabelli (Pd), 'Ostellari ne se faccia una ragione, Ddl Zan è in aula'

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Ostellari se ne faccia una ragione. Il ddl Zan è già in aula e da martedì comincerà il suo iter. Abbiamo chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula esattamente per evitare che Ostellari continuasse, come sta facendo da 8 mesi a lavorare per affossarlo come peraltro le cronache dimostrano". Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

"Il fatto che il Presidente ora continui a riempirsi la bocca di fantasiose mediazioni mai cercate in questi mesi non può far tornare indietro il provvedimento, della qual cosa ha tra l’altro preso atto unanimemente l’ufficio di presidenza della commissione -aggiunge-. Da martedì si va in aula e ognuno si assumerà le proprie responsabilità chiudendo una stagione di ostruzionismo e in cui la tattica politica ha prevalso sul merito e sull’attenzione alle persone che vogliamo tutelare”.