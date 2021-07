M5s: Crippa, 'vince il senso di squadra'

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Finalmente si è raggiunto il punto. Abbiamo lavorato per unire, non per dividere, facendo prevalere il senso di squadra. Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno anteposto il MoVimento alle proprie posizioni personali. Ha prevalso il senso di squadra e per questo ringrazio i colleghi che in un frangente di così alta tensione hanno tenuto i nervi saldi e un approccio costruttivo”. Così Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.