M5s: Beghin, 'ce l'abbiamo fatta, si riparte insieme'

Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Si riparte insieme. Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Siamo arrivati a questo risultato non con le polemiche ma con il dialogo, il confronto e la mediazione. Ce l’abbiamo fatta! Questo è un grande traguardo per tutto il MoVimento 5 Stelle: ora siamo pronti per ripartire...Insieme!". Lo scrive su Facebook Tiziana Beghin, europarlamentare M5s.

"Voglio ringraziare i sei amici e colleghi che con me hanno condiviso questo delicato passaggio con spirito costruttivo e grande tenacia!", aggiunge.