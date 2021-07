Europei: Malagò, 'orgogliosi di questa nazionale, ci ha reso felici'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Stato d'animo? Io sono chiuso religiosamente in una stanza, dalle 14,30 di oggi. Non sono potuto andare a Wimbledon e a Wembley perchè il governo giapponese è molto restrittivo e partendo il prossimo fine settimana per le Olimpiadi e avendo una sessione del Cio subito, dove dobbiamo anche presentare il progetto Milano-Cortina al Cio, avrei dovuto fare la quarantena in Giappone, cosa assolutamente impensabile". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Sky parlando della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra questa sera a Wembley e la finale di Wimbledon persa da Matteo Berrettini con Novak Djokovic. "La Gran Bretagna in virtù della variante non contempla questa possibilità, è la vita. Siamo orgogliosi di questa nazionale perchè non è andata avanti solo facendo risultato ma giocando un calcio che ci ha reso felici e sorpresi perché era l'unica strada per arrivare fino in fondo e su questo non c'è ombra di dubbio che il merito è tutto di Roberto Mancini", ha aggiunto Malagò.