Lavoro: Landini, 'oggi è il momento di una legge sulla rappresentanza'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Oggi è il momento di una legge sulla rappresentanza: deve diventare un diritto dei lavoratori e delle lavoratori votare ed eleggere i propri delegati in tutti i luoghi di lavoro e deve diventare un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici votare i propri contratti e sono validi quando la maggioranza dei lavoratori li hanno approvati non quando qualcuno che non rappresenta nulla li firma perché è diventato il sindacato di comodo di questa o quella impresa". Ad affermarlo nel corso del suo intervento all'Assemblea nazionale della Filt Cgil a Lodi è il leader della Cgil, Maurizio Landini.