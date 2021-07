Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Non può passare l'idea che uno pur di lavorare deve accettare qualsiasi condizioni. Una logica di questo genere non la possiamo accettare perché una logica così mette in discussione la stessa tenuta sociale e democratica di un paese". Ad affermarlo è il leader della Cgil, Maurizio Landini intervenendo a Lodi all'Assemblea nazionale della Filt Cgil.