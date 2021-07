Giustizia: Occhiuto, 'interesse Paese più importante guerra civile grillina'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo apprezzato il lavoro fatto dalla ministra Cartabia sulla riforma della Giustizia. Certo, inevitabilmente è il risultato di un compromesso e non è la riforma che avrebbe fatto un governo di centrodestra, ma è un passo avanti per avere una giustizia più rapida ed equa. Ora la palla passa al Parlamento, dove ci impegneremo per migliorare il testo e apportare dei correttivi. Senza per questo mettere in discussione la nostra lealtà al governo Draghi. Ci dispiace non riscontrare lo stesso atteggiamento nel Movimento 5 Stelle, che ormai da giorni sta riversando sul Governo il suo nervosismo e le tensioni interne dovute alla lotta di potere tra Conte e Grillo". Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Un comportamento irresponsabile -aggiunge- in un momento complesso e delicato. Ci auguriamo che prevalga il buon senso e che tutto questo non abbia ripercussioni sull’esecutivo, che deve continuare a lavorare per il bene degli italiani. L’interesse del Paese è più importante della guerra civile grillina”.