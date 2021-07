Europei: Milano, controlli potenziati forze dell'ordine e maxi schermi limitati

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone, si è riunito oggi per puntualizzare le misure previste per domenica, in vista della finale degli Europei di calcio che vedranno l'Italia sfidare l'Inghilterra. Le misure riguardano tutto il territorio della Città Metropolitana dove "è complessivamente limitato l’allestimento di maxi schermi per la visione collettiva della partita in spazi delimitati che rispettano rigorosamente i protocolli anticovid".

Tra gli obblighi degli organizzatori "c'è quello di richiamare il pubblico al rispetto della normativa per il contenimento dell’epidemia. Sono stati potenziati tutti i servizi delle forze dell'ordine e delle polizie locali che, nel capoluogo, sulla base del piano anti assembramento già rodato, vedranno anche una particolare attenzione ai grandi spazi (piazza Duomo, Arco della Pace, Darsena)", si evidenzia nella nota diffusa al termine del comitato.

"Sono stati già allertati e potenziati i servizi di soccorso gestiti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco e dal servizio 118. Atm sarà presente con proprio personale nella centrale operativa della Polizia locale per facilitare il pronto intervento in caso di necessità. Se, come auspicato, sarà festa, si raccomanda l'uso della mascherina, la guida attenta, di lasciare sempre liberi i percorsi riservati ai mezzi di soccorso e di evitare comportamenti che possano trasformare l'esultanza in situazioni di pericolo".