e-Commerce, cresce anche in Italia il livestream shopping

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Nato in Cina e dilagato in America, arriva anche in Italia il livestream shopping il nuovo fenomeno di e-commerce per vendere prodotti direttamente in streaming. Oggi il live streaming è parte integrante dell'e-commerce tanto che, solo quest’anno, in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all’anno precedente. Nel Paese del dragone questo rappresenta l'11,7% delle vendite totali di e-commerce, una percentuale non indifferente se si pensa che si tratta di un modello di business nato da pochi anni ed esploso lo scorso anno con la pandemia.

E proprio per le grandi prospettive di crescita e di potenziale, Flyer Tech ha annunciato la nascita nel mercato italiano di Marlene, la nuova piattaforma B2B di Livestream Shopping sviluppata dalla Pmi innovativa specializzata in Digital Advertising e già creatrice di Transactionale, la piattaforma a cui si sono affidati già, tra gli altri, Blue Spirit, Morellato, Farmacia Savorani, Profumerie Sabbioni, Zalando Privé, Aosom. e tanti altri. Marlene è una piattaforma interattiva 'one to many' di Livestream Shopping rivolta a retailer e proprietari di e-commerce che puntano a connettersi, anche più direttamente con i propri consumatori attraverso contenuti video in tempo reale.

I video in live streaming sono infatti pensati come show in cui gli streamer, oltre a presentare i prodotti di un e-commerce, rendono l'esperienza d'acquisto dei clienti interattiva. I merchant possono sfruttare le community di influencer con i quali già collaborano per nutrire la Customer Base e aumentare le vendite. Questa tipologia di shopping garantisce un tasso di conversione cinque volte superiore rispetto alla vendita digitale tradizionale: le stime indicano un +600% di engagement rate, +400% di prodotti aggiunti nel carrello e +669% sulle vendite.