Covid: Sbrollini (Iv), 'obbligo vaccino anche per insegnanti e personale scuola'

Roma, 10 lug (Adnkronos) - “Come per gli operatori sociosanitari sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di vaccinazione anche per gli insegnati e il persone scolastico. La scuola deve ripartire in sicurezza, non possiamo ripartire con dad, distanziamenti e mascherine. Non ci possiamo permettere di richiudere in casa milioni di studenti. L’inizio della scuola é dietro l’angolo, non possiamo perdere altro tempo”. Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice e componente della commissione Istruzione di palazzo Madama.