Arte: statue rubate, 20 anni dopo restituite a chiesa in provincia Mantova

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - Una pregiata coppia di angeli in legno dorato e policromo del XVI secolo, di scuola toscana, è stata restituita stamane al parroco della Chiesa di Monzambano (Mantova), don Riccardo Crivelli, dal comandante del Nucleo carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Perugia, tenente colonnello Guido Barbieri. L'indagine coordinata dalla procura di Terni ha permesso - attraverso l'emissione di un provvedimento di sequestro - di bloccare le sculture presso un deposito di spedizioni di Marghera (Venezia) poco prima che venissero trasferite all'estero per essere vendute attraverso una casa d'aste tedesca.

I beni culturali oggi restituiti al loro luogo di origine, fanno parte di un più cospicuo bottino, composto da altri beni d'arte sacra, trafugati nella notte fra il 31 maggio e il 1 giugno 2001 dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Monzambano. Lo scorso mese di gennaio, a distanza di quasi venti anni dal furto, i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione dell'Ufficio esportazione della Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, relativa a una richiesta di rilascio di licenza di esportazione, presentata dal titolare di una ditta veneta specializzata nel trasporto e nella spedizione di opere d’arte.