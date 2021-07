Tennis: M5S, Berrettini patrimonio prezioso sport italiano'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “L’impresa compiuta oggi da Matteo Berrettini sui prati verdi di Wimbledon ci riempie di orgoglio: mai nessun italiano si era spinto così in là nel torneo tennistico più prestigioso al mondo. Domenica saremo tutti a fare il tifo per lui, nella finalissima sotto al cielo londinese che arriverà appena prima dell’attesa sfida tra Inghilterra e Italia nel calcio". Lo affermano le senatrici del Movimento 5 stelle componenti della commissione Cultura.

"Berrettini -aggiungono- è un patrimonio prezioso per lo sport italiano: è l’uomo simbolo di una stagione mai così florida per il nostro tennis, che da anni non vedeva così tanti atleti a livelli altissimi come ora. A lui va il più grande in bocca al lupo per la storica partita di domenica”.