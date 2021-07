Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Matteo Berrettini è entrato nella storia. Per la prima volta un italiano giocherà la finale di Wimbledon. Una grande gioia per questo giovane campione e per tutti noi italiani che domenica coloreremo Londra di azzurro”. Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, di Forza Italia, sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento.