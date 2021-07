Scuola: Pd, 'Lega astenuta su nostro emendamento Sostegni bis'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “La Lega sta distorcendo in maniera assai confusa la realtà dei fatti sulla scuola. La sanatoria indiscriminata che loro chiedevano per i precari della scuola non fa bene a nessuno, né ai docenti precari, né ai ragazzi”. Così in una nota congiunta Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, e Flavia Piccoli Nardelli, della Presidenza del Gruppo Pd.

“L’emendamento del Pd al Sostegni bis propone invece una procedura straordinaria che prevede una prova iniziale che, una volta superata, consente al docente di partecipare a una formazione che poi sfocerà nell'assunzione in servizio il 1 settembre 2022. Su questo la Lega si è astenuta. Ripetiamo: astenuta. Non ha espresso la contrarietà strombazzata dal sottosegretario Sasso. Forse prima di dare sfogo a un propagandistico livore, il sottosegretario dovrebbe sapere prima di parlare quello che fanno i suoi colleghi leghisti in Commissione. Altrimenti si fa solo una inutile brutta figura. Le due parti in commedia anche no”.