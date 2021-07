Scuola: Gallo (M5s), 'aumento personale con risorse 5s, manca impegno Governo' (2)

(Adnkronos) - "Intanto - continua - procediamo con misure aggiuntive per l'assunzione a tempo indeterminato più celeri sui 112mila posti disponibili per l'anno 2021/2022 grazie all'approvazione dell'emendamento Casa che prevede già per quest'anno l'assunzione per tutti i docenti abilitati di sostegno , 11mila in più, una misura straordinaria che risponde all'enorme sofferenza degli studenti più fragili nel complicato anno scolastico appena trascorso".

"Salta invece a causa del governo sia l'assunzione degli altri abilitati con meno di 36 mesi che poteva essere inserita nella procedura veloce e straordinaria per l'inizio del prossimo anno scolastico , mentre salviamo la procedura straordinaria per il prossimo anno sui posti residui per i docenti di seconda fascia . E' incomprensibile - commenta - la scelta del governo visto che da una parte c'è una crisi occupazionale prodotta dal covid che ha visto la perdita di 700mila posti di lavoro da inizio pandemia e dall'altra il governo si permette il lusso di non assumere i docenti abilitati disponibili su tutti i 110mila posti già per il primo settembre 2021".

"Per concludere, non trova spazio neanche la terza procedura assunzionale sui posti residui dell'internalizzazione Ata mentre tiro un sospiro di sollievo sulla conclusione della seconda procedura concorsuale che vedrà un altro migliaio di lavoratori assunti nella storica battaglia di ripubblicizzazione dei servizi di pulizia nella scuola. Ogni categoria della scuola ha bisogno di attenzione e di essere rafforzata per il bene di tutti , per maggior sicurezza , per maggiore qualità. Il rilancio e la ripartenza di questo Paese si fonda sulla qualità e sulla ricchezza del nostro sistema di istruzione che resta ancora troppo ferito e debole".