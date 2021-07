Rai: proposte Draghi e Franco, Fuortes ad e Marinella Soldi presidente

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, d’intesa con il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Rai S.p.A.. Carlo Fuortes verrà proposto, in sede di Assemblea della società, per il ruolo di Amministratore delegato". Lo si apprende da Palazzo Chigi. Nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio, Soldi non viene indicata come presidente, visto che spetta al Cda Rai indicarlo. Di consuetudine, però, proprio il nome avanzato dal Mef assume poi il ruolo di presidente.