Rai: Morassut (Pd), 'Fuortes ad proposta di grande valore'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “La proposta del Mef di nominare Carlo Fuortes amministratore delegato della Rai è una proposta di grande valore. Fuortes è una figura di grande rilievo e autorevolezza, di grande caratura internazionale e con una esperienza di altissimo livello nella direzione di istituzioni culturali di primissimo piano a livello nazionale. A Roma, in particolare, sono apprezzate riconosciute da sempre le sue qualità manageriali comprovate da concreto risultati nella condizioni delle più importanti strutture e istituzioni culturali e artistiche della Capitale. La proposta si configura come una scelta manageriale ma con caratteristiche di sensibilità e apertura che certamente contribuirà a rinnovare il prestigio e a rafforzare i successi della Rai”. Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut.