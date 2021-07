Rai: Boschi, 'con Fuortes e Soldi competenza e professionalità'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Per la guida della Rai è stata fatta una scelta fondata sulla competenza e la professionalità. Una donna e un uomo di valore per dare un nuovo slancio alla più grande azienda culturale del Paese. A Carlo Fuortes e Marinella Soldi gli auguri di buon lavoro". Lo afferma Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, commentando la proposta di Mario Draghi e Daniele Franco per il Cda della Rai.