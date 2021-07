Omofobia: Meloni, 'sinistra gioca a morra cinese, islamico batte omosessuale'

Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - "Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati. La sinistra combatte la violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nella morra cinese della sinistra immigrato batte donne violentata". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del libro 'Io sono Giorgia'.

"Gli islamici -ha aggiunto la leader di Fdi- battono tutti. L'Unione europea, Governo Draghi in testa, contro l'Ungheria, perchè vogliamo difendere i diritti degli omosessuali. Mi sta bene, però adesso presento in Parlamento un atto con il quale chiedo al Governo Draghi di andare in Europa a chiedere di fermare ogni accordo commerciale con quelle Nazioni nelle quali l'omossesualità è considerata un reato e in alcuni casi prevede la pena di morte, come l'Arabia Saudita e il Qatar. Vogliamo vedere chi la vota? Nella morra cinese -ha concluso Meloni- islamico batte omosessuale, donna violentata, è più forte di tutti".