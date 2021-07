Grillo: Bongiorno in aula, 'finalmente siamo qui, nessuno può immaginare il dolore della ragazza'

Tempio Pausania, 9 lug. (Adnkronos) - "Finalmente". Così' l'avvocato Giulia Bongiorno arrivando al Tribunale di Tempio Pausania in vista dell'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, accusati di violenza di gruppo. Bongiorno rappresenta la ragazza italo-norvegese che ha denunciato per stupro Grillo junior, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. "Finalmente - spiega - perché chi fa una denuncia ha interesse affinché ci sia una verifica in aula". Poi aggiunge: "Nessuno di noi può immaginare il dolore che prova la vittima di questi reati". Di più non ha voluto aggiungere: "Non parliamo fuori dalle aule...". Bongiorno è accompagnata dall'avvocato Dario Romano.