Governo: Letta, 'ci vuole chiarezza, Pd per andare fino in fondo'

Roma, 9 lug (Adnkronos) - Rispetto a cosa fare del governo Draghi "o si sta di qua, o di là. Noi siamo perché duri fino alla fine della legislatura, fino alle elezioni di marzo 2023". Lo ha detto Enrico Letta dai giovani di Confindustria.

"Una occasione del genere l'Italia non l'ha mai avuta, questa capacità di fare le riforme. Dobbiamo usare fino in fondo questa carta", ha detto il segretario del Pd sottolineando: "Lo si dica chiaramente, noi siamo per un sostegno al governo fino alla fine, non per 'io lo sostengo e prima finisce meglio è'".