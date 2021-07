Furbastri e burocrati, varianti letali

Un Paese dottor Jekyll, che costruisce la ripresa e, per esempio, investe sulle energie rinnovabili per fare fino in fondo la sua parte contro il cambiamento climatico; e un Paese Mister Hyde, che si rivolta contro se stesso e blocca sul terreno, con infiniti cavilli e cieco ideologismo, tutte le iniziative prese dall’altro.

è il quadro gravissimo che emerge approfondendo – come fa questo numero di Economy – il paradossale stallo che si è creato con le gare, disertate, per i nuovo impianti di energie rinnovabili, senza i quali l’Italia non riuscirà mai a conseguire gli obiettivi della transizion energetica. C’è da sperare, come fa il ministro Cingolani (nell’intervista a seguire) che i decreti per la semplificazione introdotti dal governo Draghi sblocchino l’impasse, ma non è sicuro. Quel Mister Hyde, letale come la peggiore delle varianti virali, usa soprattutto l’arma del rinvio e della palude. La burocrazia cammina sulle gambe di uomini unicamente dediti alla “fuga dalla firma”, cioè dalle responsabilità, come ebbe a denunciare proprio Draghi nel suo primo discorso pubblico da premier. E quindi non basta un decreto quando ce ne sono 600, attuativi, ancora da scrivere per i soli provvedimenti dei decreti Conte. Stiamo raggiungendo ormai livelli da pagliacciata istituzionalizzata. Con condimento maleolente di ordinamenti giudiziari inerti: con ricorsi d’urgenza accolti (vedasi il caso Enasarco, di cui Investiremag.it ha dato cronache puntuali) bloccati da controricorsi, nell’inerzia delle sanzioni. Una giurisdizione che non funziona, salvo nel segmento dell’abnorme e spesso irresponsabile potere dei Pmi. Insomma, un disastro.

E non basta: a scorrere i dati sul “tiraggio” della Cassa integrazione nei mesi del secondo lockdown si resta sorpresi dalle richieste (circa 6 miliardi) di quasi due terzi inferiori ai 16 miliardi stanziati come limite massimo. Tra le cause, una componente di lavoro nero maggiore di quella ipotizzata in partenza, soprattutto nei piccoli esercizi pubblici, che hanno lavorato più del denunciato, con il delivery, e hanno pagato in nero il personale saltuario: spesso solo una scorrettezza “difensiva” che si salda però a un endemico e pervasivo atteggiamento furbastro, che a volte resta nell’ambito della scorrettezza preventiva (“a brigante, brigante e mezzo”) contro un fisco criminogeno per quanto è confuso e oppressivo, ma che spesso sconfina nella criminalità, dai telai omicidi di Prato alla funivia senza freni di Stresa. E questa della furbizia anti-Stato è l’altra variante letale che ha zavorrato l’Azienda Italia e le ha fatto perdere, in trent’anni, tra i 22 e i 35 punti di Pil rispetto a Germania, Francia e Spagna. Un Paese economicamente suicida.

Che però oggi ha sul piede la palla-gol per riscattarsi. E ben lo sanno, ed anzi lo dimostrano, le migliaia di aziende, soprattutto piccole e medie (quelle grandi sono purtroppo sempre di meno, ovvero vengono comprate da investitori stranieri) che si sono rimboccate le maniche ed hanno ricominciato a produrre. Sorprendendo i previsori e portando il Pil dei primi due trimestri oltre le speranze. L’abbiamo sempre scritto: è l’ora di contare sulle proprie forze, e solo su di esse.

Eppure, dal punto di vista storico, nell’interesse dei nostri figli, senza un ulteriore colpo di reni del governo, non se ne esce. Questo insperato governo di unità nazionale per la prima volta in trent’anni affidato a un leader che veramente il mondo rispetta, ha una responsabilità storica enorme. Che non deve rinunciare ad esercitare per nessuna ragion politica. Anche perché la politica è sospesa: dovunque ci si volti, ci si deprime. Un centrodestra diviso e non convincente nell’approccio che si richiede a una forza di governo; un Pd fibrillante, schiacciato sui diritti civili e dimentico di quelli sociali; una Vandea di grillini dispersi, ancora dipendente da un vecchio comico velenoso e in disarmo. Dunque l’esecutivo esegua: come farà mai una politica così debole a opporsi? Esegua la riforma della burocrazia, ma facendo arrabbiare i burocrati; e della giustizia, ma tagliando le unghie ai Pm e ristabilendo la meritocrazia. Finché i “riformati” non protesteranno, ahimè: non saranno state vere riforme.