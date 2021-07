Sono 10 più un expat i manager lombardi selezionati e premiati ieri a Milano nella Semifinale Lombardia del premio Giovane Manager edizione 2020, istituito da Federmanager e promosso dal Gruppo Giovani. Il progetto, giunto alla quarta edizione e quest’anno denominato «EXTRA – Excellence and Training», intende valorizzare il ruolo e il valore delle competenze manageriali under 44 ed è stato promosso da Federmanager, che ha incaricato Francesca Boccia come responsabile del Premio Giovane Manager area Lombardia. Il supporto organizzativo è stato fornito da ALDAI-Federmanager, l’Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali, punto di riferimento associativo territoriale aderente al sistema federale che rappresenta circa 15.000 dirigenti industriali.

I vincitori, tutti associati di ALDAI-Federmanager, sono Alex Davide Carini, Direttore Generale Humanitas S.Piox e Direttore Sviluppo Humanitas, Francesca Diso, Innovation beyond the core Manager, Nestlé Italiana, Matteo Fiorentini, Head of Franchise Lung, Astrazeneca, Linda Gigante, Direttore stabilimento di Desio Adler Pelzer Group, Mattia Giovanardi, Partner Be Shaping the Future SpA, Andrea Lanuzza, Direttore Generale gestione Gruppo Cap, Elena Moretti, Country Business Unit Head Building Products Siemens S.p.A, Alessio Panni, Director of Solutions, Portfolio & Business Development Engineering D.HUB Spa, Daniele Pugliese, Product Director Divisione Frigoriferi Whirlpool EMEA, Francesco Vallone, International Business Development Manager - Bolton Group. Infine, come expat, è stato premiato Daniele Quintarelli, Area Manager Middle East Tecnimont SpA and Managing Director Tecnimont Arabia LTD.

Per Manuela Biti, da pochi giorni eletta Presidente di ALDAI-Federmanager per il triennio 2021-23, si trattava del primo evento nella nuova carica organizzato dalla sua associazione: “E sono davvero felice di iniziare il mio mandato come Presidente della più importante associazione manageriale territoriale italiana con un evento che premia proprio i migliori giovani manager della Lombardia», ha esordito. «I giovani sono il futuro del nostro Paese e del suo sistema economico e non possiamo che guardare a loro con fiducia e rispetto. Tra l’altro, il fatto che questa premiazione avvenga anche «fisicamente» e non più solo in modo virtuale, mi riempie di ottimismo per la ripartenza del nostro sistema industriale, nel quale le aziende lombarde svolgono un ruolo trainante per tutto il Paese”.

Manuela Biti, presidente di Aldai Federmanager



Anche per Renato Fontana, Coordinatore nazionale Giovani Federmanager, i premiati sono un esempio per tutti di come futuro si giochi sulle competenze. “Oggi più che mai il successo nel business deriva da un mix di competenze e attitudini trasversali, le soft skill. Le prime in quanto servono conoscenze spesso specifiche, soprattutto in ambito STEM, per gestire progetti complessi; le seconde perché l’eccellenza si raggiunge soltanto attraverso un lavoro di team che il manager deve saper coordinare e motivare, portandolo avanti con una chiara visione strategica”. Posizione condivisa anche da Ali Berri, coordinatore Gruppo Giovani di ALDAI-Federmanager, che ha sottolineato come “stiamo uscendo dalla più grave crisi economica dal dopoguerra scontando difficoltà e inevitabili problemi, ma proprio la pandemia ha messo in luce la capacità delle nostre imprese di superare gli ostacoli grazie a progetti e investimenti importanti nella digitalizzazione e innovazione.” “E questi giovani manager – ha concluso - sono un esempio per tutti di come si possa operare con successo anche nelle situazioni più critiche con spirito di iniziativa, creatività, visione del futuro”.



L’evento ha visto la partecipazione anche di Eros Andronaco, Vice Presidente Federmanager, di Filippo Barberis, in rappresentanza del Comune di Milano, e di un ospite d’eccezione: Roberto Gianola, Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Istanbul. Il Comitato di valutazione era costituito dal Coordinamento nazionale Giovani e dagli esperti della società specializzata Hays Italia - partner dell'iniziativa insieme ad Allianz e Manager Solutions. Dopo le quattro semifinali - Centro-Sud, Nord-Est, Nord-Ovest e Lombardia - i vincitori delle tappe parteciperanno alla finale che assegnerà il premio di miglior Giovane Manager 2020.