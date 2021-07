Covid: prefettura Milano promuove rete per aiutare stranieri a vaccinarsi

Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Una rete istituzionale di assistenza per l’accesso alla vaccinazione anti covid-19 per i cittadini stranieri in emersione. La sta promuovendo la prefettura di Milano, dove oggi si è tenuto un incontro con il consiglio territoriale per l’immigrazione per la programmazione delle attività a supporto dei cittadini stranieri nella fasi della campagna vaccinale.

La Prefettura di Milano, con la convocazione del tavolo, "si è fatta promotrice dell’iniziativa che intende assicurare ai cittadini stranieri interessati la necessaria assistenza nelle procedure di accesso al portale di prenotazione della vaccinazione anti Covid-19", spiega una nota. Gli enti, i sindacati e le associazioni di volontariato che fanno parte del consiglio metteranno a disposizione la propria rete di assistenza, con la creazione di sportelli dedicati. A questi potranno rivolgersi gratuitamente i cittadini stranieri che, "in attesa della definizione della pratica di emersione, incontrassero difficoltà nella prenotazione della vaccinazione".

Regione Lombardia ha indicato agli enti che supporteranno gli stranieri con i propri servizi, un referente a cui segnalare eventuali criticità.