Contratti: Orlando, 'intesa su rinnovo Ccnl pulizie ottima notizia'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Un’ottima notizia che le parti sociali abbiano finalmente sottoscritto il Contratto collettivo nazionale pulizie, servizi integrati/multiservizi. Un risultato che arriva dopo un lungo e complesso confronto, con oltre 600mila lavoratori, in gran parte donne, da più di otto anni con il contratto collettivo nazionale scaduto". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando a proposito dell’intesa raggiunta oggi su rinnovo del Contratto nazionale per le imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi.

"Adesso - sottolinea - avanti con le trattative per i rinnovi degli altri contratti scaduti da lungo tempo, le parti sociali facciano il possibile per trovare accordi, in un momento in cui rafforzare la contrattazione collettiva è più che mai necessario".