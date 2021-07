Confindustria: Renzi ai Giovani, 'non guardate i sondaggi se no diventate come Casalino'

Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Il punto oggi è fare politica. C'è una filosofia che Rocco Casalino ha espresso negli anni del governo Conte, quella che valgono solo like e consenso. In politica non è così". Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento al convegno dei giovani di Confindustria.

"E' tempo della competenza, di chi studia i dossier. Abbiamo già dato con le Lezzi e i Toninelli, ora è il momento delle persone competenti", ha spiegato il leader di Iv sollecitando la platea: "Non guardate i sondaggi se no diventate tutti come Rocco Casalino. Guardate la competenza".