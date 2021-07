Besseghini (Arera): 'numeri 2020 mostrano effetto covid ma anche buona resilienza'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “I numeri del 2020 mostrano l’effetto della pandemia sul livello dei consumi e prezzi ma al tempo stesso la buona resilienza dei sistemi dell’energia e dell’ambiente che, mentre garantivano continuità del servizio ai cittadini, sono stati capaci di porre le basi della ripresa che stiamo vivendo in queste settimane". A dichiararlo è il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in occasione della pubblicazione annuale dell'Autorità. "L’azione dell’Autorità ha supportato questi equilibri e da ora in poi - sottolinea -sarà a disposizione degli organismi che presiedono l’utilizzo efficiente delle risorse del Pnrr sul territorio, garantendo il quadro di regole adatto ad operazioni straordinarie".