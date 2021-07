Scoperta Cnr-Polimi, presto Nano-convertitori ottici ultraveloci comandati dalla luce

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Progettata e realizzata una nanoantenna di dimensioni inferiori al millesimo di millimetro in grado di trasformare il colore della luce, controllabile attraverso la luce stessa. Il lavoro apre la strada a nuovi dispositivi per settori come le telecomunicazioni in fibra ottica o il computer quantistico e allo sviluppo di nuovi dispositivi ottici miniaturizzati operanti ad altissima velocità, per applicazioni non solo nel campo delle tlc. Lo studio degli istituti Nano e Ifn del Consiglio nazionale delle ricerche e del Politecnico di Milano é stato pubblicato su Acs Nano.

La nuova tecnologia ideata dai ricercatori degli istituti di Nanoscienze (Nano) e di Fotonica e nanotecnologie (Ifn) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del Politecnico di Milano, insieme all’Università degli Studi di Brescia e all’Université de Paris, si basa sulle cosiddette nanoantenne ottiche. I ricercatori spiegano che si tratta di sottilissimi cilindri di materiale semiconduttore, progettati per assorbire lunghezze d’onda della luce visibile.

A differenza delle onde radio, che hanno lunghezze d’onda di alcuni centimetri fino a qualche metro e vengono trasmesse e ricevute con antenne di queste dimensioni, la luce visibile, spiegano ancora i ricercatori, "è un’onda elettromagnetica con lunghezza d’onda molto più corta - inferiore al millesimo di millimetro - e necessita di antenne - dette nanoantenne per via delle dimensioni - enormemente più piccole: 100 volte più sottili di un capello".