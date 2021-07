Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Approvato in commissione Bilancio alla Camera l'emendamento di Fdi al decreto sostegni bis che aumenta la dotazione del fondo del ministero del Turismo per le città d'arte e destina 10 milioni di euro aggiuntivi a Roma. Una vittoria per la Capitale e per i romani di cui andiamo orgogliosi”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.