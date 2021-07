Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Il voto ai 18enni per l’elezione del Senato è una battaglia che i socialisti portano avanti da anni. Oggi si scrive una pagina giusta per riavvicinare i giovani alla politica”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio, dopo il sì di palazzo Madama del voto ai diciottenni per il Senato.