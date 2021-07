Premio Strega: Srega Off 2021, vince Giulia Caminito

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - E' Giulia Caminito con "L'acqua del lago non è mai dolce" (Bompiani) la vincitrice del 'Premio Strega Off 2021', giunto alla quinta edizione. Al giardino Monk di Roma la sera del 7 luglio il pubblico ha votato il proprio favorito tra i libri della cinquina con gli autori sul palco. lo Strega Off è uno dei voti collettivi ufficiali che contribuiscono a eleggere il vincitore del Premio Strega, che sarà proclamato questa sera.