Omofobia: Mirabelli, 'se ha cambiato idea Ostellari presenti sue proposte in aula'

Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Il presidente Ostellari improvvisamente cerca di presentarsi come colui che vuole fare una legge contro le discriminazioni dopo 7 mesi in cui ha fatto di tutto per non far discutere la legge Zan, utilizzando, come tutti sanno, ogni propria prerogativa e ogni spazio regolamentare per affossare il provvedimento". Lo dice il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli replicando al presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari.

"Ora ha cambiato idea? Bene! Avrà la possibilità in aula di presentare le proprie proposte, ma eviti di cercare di addebitare ad altri la responsabilità di aver impedito alla commissione di discutere”, aggiunge Mirabelli.