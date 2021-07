Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Il centrosinistra ha compattamente votato il DDl Zan alla Camera, non si capisce perché quel voto non debba replicarsi al Senato. Chi si sottrae a questo impegno per manovre di palazzo o, come fa Renzi, per tentare un avvicinamento alla destra, se ne assume le responsabilità davanti al Paese." Lo dice il Senatore di LeU Francesco Laforgia intervenendo a Skytg24.