Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Concordo con Franco Mirabelli. I tentativi di 'mediazione' della Lega non solo sono pericolosi nel merito, ma fumo negli occhi. Sono mesi che la Lega tiene fermo il testo in commissione, parlare di mediazioni non ha alcun senso e conferma che la Lega è del tutto inaffidabile". Lo scrive in un tweet la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.