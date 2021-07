Milano: alla Triennale il museo del Design rinnovato, mostra per il Salone (2)

(Adnkronos) - Tra le recenti acquisizioni anche un esemplare della superutilitaria simbolo del Made in Italy nel mondo: la Nuova 500 D del 1960 di Dante Giacosa per Fiat, che diventa parte del percorso espositivo del Museo. Accompagnano gli oggetti esposti fotografie, campagne pubblicitarie, packaging originali, materiali grafici, poster e, in determinati casi, i modelli in legno realizzati da Giovanni Sacchi – concessi in deposito a Triennale da Regione Lombardia – per mostrare l’evoluzione del progetto dalla fase di studio e sviluppo fino alla sua realizzazione, messa in produzione e comunicazione.

Proprio alla storia del Salone del Mobile.Milano sarà dedicata una mostra ideata dal Museo del Design Italiano di Triennale, che si terrà durante le giornate del design di settembre e sarà curata da Mario Piazza. La mostra racconterà le produzioni culturali del Salone del Mobile in città che nel corso degli anni hanno comunicato il design al pubblico degli appassionati. Una mostra spettacolare che si svilupperà a partire dagli archivi di Triennale Milano e del Salone del Mobile.Milano.

Sempre a settembre, in occasione del supersalone, la Triennale presenterà una mostra su Carlo Mollino e sugli arredi provenienti da Casa Albonico. La mostra si terrà dal 3 settembre al 7 novembre 2021. Inaugurato nel 2019, il Museo del Design presenta una selezione di circa 200 pezzi tra i più iconici e rappresentativi del design italiano dalla Collezione Permanente di Triennale Milano, composta in totale da oltre 1.600 pezzi.