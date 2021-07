Lavoro: un master in Data Analysis per gli over 40 senza un impiego

Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Un master per professionisti over 40 rimasti senza lavoro dedicato alla Data Analysis, una delle competenze più richieste al momento sul mercato del lavoro. E' il progetto pilota, gratuito, voluto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà 75 borse di studio a totale copertura dei costi, e realizzato da Talent Garden. Si parte a settembre, per formare i primi 25 professionisti tra i 40 e i 50 anni senza un’occupazione anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Regione Lombardia. Le altre 50 borse serviranno per futuri progetti formativi al via nei prossimi mesi, sempre dedicati al reskilling professionale.

La crisi innescata dal Covid-19 ha colpito 12 milioni di lavoratori, oltre 850 mila persone hanno perso il lavoro, il numero di inattivi è aumentato di quasi 460 mila unità. Considerando lo scenario, Fideuram ha proposto a Talent Garden la creazione di un percorso formativo specifico dedicato a una categoria tra le più colpite da questa situazione "al fine - spiega una nota - di accrescerne le competenze digitali, riqualificarla su un mercato del lavoro sempre più orientato alla tecnologia e all’innovazione e superare il mismatch di competenze per reagire alla crisi".

Digital Restart, questo il nome del progetto, è un percorso professionale di reskilling per imparare a gestire e analizzare dati aziendali a 360 gradi.