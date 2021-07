Il Modica Palace Hotel, ecco tutte le peculiarità dell'albergo siciliano

Il Modica Palace Hotel, situato nel nuovo polo commerciale della città di Modica, con le sue 33 camere, di cui due splendide suite la Victoria e la Pascià, dotate di tutti i comfort, è la location ideale per trascorrere il vostro soggiorno in totale sicurezza e relax, in un ambiente elegante e moderno, dove il tempo sembra fermarsi.

L’hotel si trova a 5 minuti dal centro storico di Modica, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e a 10 minuti di auto dal mare.

La struttura è dotata di spazi esterni funzionali, tra cui l’ampia veranda con vista sulla splendida piscina, immersa in un giardino curato, tra il fresco salutare degli alberi e in un contesto di assoluta riservatezza, in cui è possibile trascorrere momenti piacevoli.

A disposizione degli ospiti, ogni mattina, una ricca colazione a buffet, con una grande varietà di prodotti del territorio, dolci e salati, preparati ogni mattina e serviti con grande cura dei dettagli dal nostro staff.

Tra i servizi trovate un’accogliente e funzionale sala meeting per le vostre riunioni e colazioni di lavoro e per chi è alla ricerca di relax, il nostro staff qualificato vi propone i pacchetti Wellness personalizzati.

Il Modica Palace Hotel è anche la location ideale per i vostri matrimoni ed eventi su misura, in esclusiva, grazie all’attenzione e alla ricercatezza dei dettagli che curiamo personalmente, per la realizzazione del vostro evento.

All’interno della struttura si trova il Ristorante Mùrika, con lo chef Giorgio Cicero, che vi accoglierà in un ambiente elegante e accogliente, per un’esperienza gastronomica indimenticabile. La sua è una cucina in cui la materia prima di qualità è la protagonista, propone menù semplici, legati alla tradizione sicula moderna, con tecniche innovative e contemporanee che cambia stagionalmente, perché utilizza solo gli ingredienti più freschi di ogni periodo dell’anno.