Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato per le 17, non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. Il motivo del rinvio, a quanto si apprende, sarebbe una nuova riunione dei ministri M5S per fare il punto sulla riforma della giustizia penale. Il capodelegazione dei 5 Stelle, Stefano Patuanelli, è arrivato da pochi minuti nella sede del governo.