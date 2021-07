Giustizia: Serracchiani, 'riforma opportunità irripetibile, stop muri ideologici'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo un'opportunità irripetibile per fare una riforma di sistema che serve al Paese. Non si può restare fermi, anche per non mettere a rischio le risorse del Pnrr. Questo è il momento delle soluzioni condivise per il bene della comunità nazionale e non dei muri ideologici che in passato hanno impedito le riforme". Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Sosteniamo lo sforzo della ministra Cartabia. E’ il tempo delle riforme ambiziose, che servono ai cittadini, alle imprese, alla giustizia e alla crescita per un forte cambiamento del Paese. E il luogo di un confronto utile, costruttivo efficace -conclude l'esponnete Dem- non può che essere il Parlamento".