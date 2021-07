Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Penso di no, non penso interessi a lui e non interessa a noi. Alcune battaglie comuni per il taglio delle tasse e per una riforma vera della giustizia possiamo farle insieme non solo a Renzi ". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito di un ipotetico ingresso di Matteo Renzi nel centrodestra.