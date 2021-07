Bce: Lagarde, 'nuova strategia è solida base per futuro'**

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - “Sono lieta di annunciare che il Consiglio direttivo ha approvato ieri la nuova strategia di politica monetaria della Bce. Pur confermando il mandato principale della BCE di stabilità dei prezzi, la revisione ci ha permesso di mettere in discussione il nostro pensiero, impegnarci con numerosi interlocutori, riflettere, discutere e raggiungere un terreno comune su come adattare la nostra strategia. La nuova strategia è una solida base che ci guiderà nella conduzione della politica monetaria negli anni a venire". Lo afferma Christine Lagarde, presidente della Bce, nella nota in cui si riportano i contenuti della nuova strategia approvata dai vertici dell'Eurotower.