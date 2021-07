Terna: con piano sviluppo 2021 -5,6 mln tonnellate l'anno di Co2**

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Secondo le stime di Terna, gli interventi programmati nell’arco di Piano di sviluppo decennale permetteranno di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 per 5,6 milioni di tonnellate annue (quasi il doppio rispetto al Piano precedente) e consentiranno di demolire 4.600 km di infrastrutture obsolete (circa 800 km in più rispetto al Piano precedente). E' quanto emerge dal piano di sviluppo 2021 che è stato illustrato oggi dall'ad di Terna, Stefano Donnarumma.