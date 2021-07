Startup: rivoluzione eco di FabricNano, inventa processo dimezza costi bioplastiche/Adnkronos

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Un modo nuovo di produrre bioplastiche a costi dimezzati, la promessa di lasciarsi presto alle spalle le 'isole di plastica' che soffocano i mari, l'orizzonte di accelerare concretamente la transizione ecologica. E' la rivoluzione industriale green 'working progress' di FabricNano, la startup inglese fondata dai giovanissimi Grant Aarons, 30 anni ingegnere statunitense e Ceo dell'azienda, e Ferdinando Randisi, 32 anni fisico italiano e Cto della startup. L'invenzione messa a terra da Randisi e Aarons è una rivoluzione in cui già tanti investitori credono ed è basata su un complesso processo tecnologico di bioproduzione senza cellule in cui si immobilizzano gli enzimi su un tessuto di Dna.

Per questa invenzione la startup nata a Londra ha appena conquistato un round di finanziamento di serie A da 12,5 milioni di dollari condotto dal fondo Atomico, con la partecipazione degli investitori Backed, Hoxton Ventures e Entrepreneur First. In questo round, a credere e finanziare FabricNano e la sua 'rivoluzione bioplastiche' sono stati anche importanti business angels internazionali tra cui il co-fondatore di Twitter, Biz Stone, l'attrice Emma Watson, ambasciatrice della sostenibilità delle Nazioni Unite, e l'ex Ceo di Bayer, Alexander Moscho.

"La nostra tecnologia industriale ha dimostrato vantaggi sia sotto l'aspetto ambientale che sotto l'aspetto economico e si può applicare a molti prodotti che oggi derivano dal settore petrolchimico" sottolinea il fisico italiano Ferdinando Randisi, Co-founder e Cto di FabricNano, raggiunto telefonicamente a Londra dall'Adnkronos. Questa tecnologia, avverte, "può inoltre aprire la porta alla produzione su larga scala di nuovi biomateriali e consentire anche la produzione di nuovi farmaci o 'ingredienti farmaceutici' a costi più bassi". "Insomma la nostra invenzione sembrerebbe rispondere all'obiettivo della tanto reclamata transizione ecologica" scandisce il ricercatore.