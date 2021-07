Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Continuiamo a chiedere a Letta il confronto e il dialogo, andare così in Aula significa non approvare nulla". Così Matteo Salvini, ospite dell'Aria che tira, su La7. Letta parla di Ungheria? "Cosa c'entra l'Ungheria, la Cina, il Venezuela?". "Perché - attacca - Letta scappa? ha paura del Papa, delle associazioni?". "Siamo in Italia - sottolinea - e lui tira in ballo l'Ungheria".